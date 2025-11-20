На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода

Трагедія сталася у селі Круглик на Київщині

В Обухівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригола, внаслідок якої 26-річний водій автомобіля Skoda Octavia збив на смерть пішохода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 26-річний водій автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги у селі Круглик.

«Внаслідок отриманих чоловік загинув на місці», – повідомили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Учора правоохоронці затримали 22-річного водія BMW, який в Києві нетверезим збив 44-річного чоловіка на пішохідному переході та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що водій BMW, рухаючись другою смугою у напрямку вулиці Жуля Верна, наїхав на пішохода, який перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого поїхав з місця аварії. У ході проведення комплексу слідчих та розшукових заходів оперативники встановили місцеперебування 22-річного керманича BMW. Його затримали на території Івано-Франківщини.