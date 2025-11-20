Головна Київ Новини
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода
Водій Skoda Octavia збив чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги
фото: поліція Києва/Facebook

Трагедія сталася у селі Круглик на Київщині

В Обухівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригола, внаслідок якої 26-річний водій автомобіля Skoda Octavia збив на смерть пішохода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 26-річний водій автомобіля Skoda Octavia скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги у селі Круглик.

«Внаслідок отриманих чоловік загинув на місці», – повідомили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Учора правоохоронці затримали 22-річного водія BMW, який в Києві нетверезим збив 44-річного чоловіка на пішохідному переході та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що водій BMW, рухаючись другою смугою у напрямку вулиці Жуля Верна, наїхав на пішохода, який перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора, після чого поїхав з місця аварії. У ході проведення комплексу слідчих та розшукових заходів оперативники встановили місцеперебування 22-річного керманича BMW. Його затримали на території Івано-Франківщини.

 

Теги: ДТП смерть Київщина

