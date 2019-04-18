На Київщині сталося дві смертельні ДТП (фото)



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ДТП між селищами Калинівка та Глеваха Фото: Нацполіція

Під Києвом у масштабній аварії постраждали три автомобілі

За минулу добу, 17 квітня, на Київщині сталося три ДТП, дві з них зі смертельними наслідками.

Під Києвом у масштабній аварії постраждали три автомобілі, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У Броварах водій здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці. «Виїздом слідчо-оперативної групи в Броварах було встановлено, що, керуючи рейсовим автобусом марки «I-VAN» 69-річний чоловік наїхав на пішохода. Постраждалий, 41-річний мешканець Києва, у стані коми доставлений до лікарні», - йдеться в повідомленні.

В Обухівському районі 50-річний водій «Фольксваген», не впоравшись з керуванням, зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини ДТП. Триває слідство.

Під Києвом між селищами Калинівка та Глеваха біля заправки трапилася масштабна аварія. Один з автомобілів практично повністю зім’ятий. Поліція уточнює інформацію про потерпілих та з’ясовує деталі аварії.