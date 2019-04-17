Під Києвом перекинулася фура і пролежала на узбіччі три дні (фото, відео)



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Фура скотилася в кювет і впала набік Фото: Інформатор

На місце ДТП пригнали кран, щоб підняти фуру

Під Києвом біля села Небелиця сталася ДТП за участю вантажного автомобіля MAN: машина з’їхала на узбіччя і вилетіла в кювет. Вантажівка перекинулася і пролежав так 3 дні.

Вантажний автомобіль перевозив механічні запчастини. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія фури, він рухався зі швидкістю не більше 80 кілометрів на годину. Машина частково заїхала на узбіччя. Сирий і м'який ґрунт не витримав ваги вантажівки і провалився під колесами, в результаті чого фура скотилася в кювет і впала набік.

На щастя, водій вантажівки не постраждав. На допомогу прибули співробітники тієї ж компанії-перевізника. За словами колеги водія, фура важить близько 15 тонн, а вантаж в його кузові - близько 25 тонн.

Також на місце подій пригнали кран, щоб підняти фуру.

На місці події працювали правоохоронці, які зафіксували факт ДТП. Деталі аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Бориспільській сталася ДТП: автомобіль Dacia Logan служби таксі Uber влетів у припарковану на узбіччі «Газель».