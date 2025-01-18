Голова громади розповів, що разом із зруйнованим Кураховим втратила Україна

Курахівська громада унікальна тим, що в ній пов'язані промисловість та сільгосппідприємства

Бої за Курахове розпочались цьогоріч, посилились, коли окупанти захопили Вугледар. Та руйнувати місто армія РФ не припиняла від початку повномасштабного вторгнення. Нині, за словами очільника громади Романа Падуна, не вціліла жодна будівля. У місті лишились цивільні – ті, хто відмовився від евакуації, їх менше пів тисячі. У інтерв’ю «Суспільному» Роман Падун розповів, що разом із Кураховим втратила Україна.

«Із 2019 року ми вже кажемо не про місто Курахове, а про Курахівську громаду. Вона унікальна тим, що в ній пов'язані промисловість та сільгосппідприємства, були розвинені фермерські господарства. У самому Кураховому – велика промзона. Окрім Курахівської ТЕС, де працювало багато містян, на території промзони працював завод «Електросталь» із виплавки металу, а також Свято-Іллінський машинобудівний завод, який займався ремонтом шахтного обладнання. Були також великі фермерські господарства – землі оброблялося багато, були тваринницькі підприємства», – каже голова громади.

За словами Падуна, крім втрати потужностей електроенергії, це втрата виробництва металу, а також втрата можливостей з ремонту шахтного обладнання – це так само значні потужності, виконувалися великі обсяги робіт.

«Завод «Сімс» релокували – працюють на території Запоріжжя та Дніпра. А завод «Електросталь» (втратили – ред.), на жаль, там таке обладнання, яке не має змоги евакуювати», – пояснив він.

До слова, 11 січня аналітики DeepState повідомили про те, що ворог повністю окупував Курахове на Донеччині. Тоді речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що українські військові утримують позиції в Кураховому на Донеччині. РФ не захопила місто повністю.

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», – розповів він.

Трегубов наголосив, що Сили оборони не покинули Курахове.

«Оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо», – додав він.

Нагадаємо, що у мережі поширилась інформація про те, що російські війська прорвали державний кордон на Сумщині. Сили безпеки та оборони України спростували чутки.