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У Вишгородському районі буде гучно: влада звернулася до жителів регіону

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Вишгородському районі буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
На території Вишгородського району сьогодні, 28 січня, проводяться вибухові роботи
фото: Київська обласна військова адміністрація, Telegram

Влада закликає мешканців зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел

Сьогодні, 28 січня, на території Вишгородського району проводяться планові вибухові роботи. У регіоні можуть бути чутні звуки вибухів – мешканців області просять зберігати спокій. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

«У Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів. На території району сьогодні, 28 січня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», – йдеться у повідомленні.

КОВА закликає мешканців зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства. Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі. Фахівці також провели розмінування:

Раніше повідомлялося, що російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Так, у Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.

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Теги: Київщина вибух вибухівка війна

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