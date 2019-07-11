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    На Київщині ВАЗ врізався у трактор: водія з авто діставали рятувальники (фото)

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    Рятувальники деблокували водія автомобіля і передали лікарям - На Київщині ВАЗ врізався у трактор: водія з авто діставали рятувальники (фото)
    Рятувальники деблокували водія автомобіля і передали лікарям
    Фото: ДСНС

    В результаті ДТП водія автомобіля затиснуло металевими конструкціями

    У середу, 10 липня, на автошляху Паришків - Баришівка у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-2104 зіткнувся з трактором.

    Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району. До місця виклику було направлено черговий караул 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники деблокували водія легкового автомобіля, якого затиснуло металевими конструкціями, і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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    Причина ДТП з’ясовується.

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    На Київщині ВАЗ врізався у трактор: водія з авто діставали рятувальники (фото)
    На Київщині ВАЗ врізався у трактор: водія з авто діставали рятувальники (фото)

    Як повідомлялося, 10 липня на бульварі Перова в Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів - Daewoo Nexia і Sens, а також ZAZ Lanos.

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