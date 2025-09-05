Головна Київ Новини
Уламки ракети Х-101 із бойовою частиною виявлено посеред поля на Київщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Уламки ракети Х-101 із бойовою частиною виявлено посеред поля на Київщині (фото)
Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Уламки ракети типу Х-101 з наявною бойовою частиною було знайдено серед поля на Київщині

У полі в Білоцерківському районі виявили уламки російської ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне укравління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною
Повідомляється, що офіцер-рятувальник Медвинської територіальної громади під час обстеження встановив, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною.

Виявилося, що знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною
У полі в Білоцерківському районі виявили уламки російської ракети
Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

Виявилося, шо знайдені уламки належать ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною
Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет
Громадян хакликають бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів категорично забороняється торкатися їх або переміщати – про небезпечні знахідки просять негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, рятувальники Київщини для пришвидшення процесу розмінування активно використовують спеціальну автоматизовану техніку. Однією з таких є GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій. Інноваційна машина GCS-200 використовується для очищення великих територій, забруднених мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

