Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн
фото: glavcom.ua

Ситуація стає критичною: Європейська бізнес асоціація закликала нардепів передбачити додаткове фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала народних депутатів підтримати положення законопроєкту  №13439-3, який передбачає збільшення розміру Резервного фонду держбюджету. Додаткові кошти можуть, за рішенням КМУ, спрямовуватись на термінові заходи подолання військової агресії, зокрема на підтримку безперервної роботи головного українського залізничного оператора – «Укрзалізниці». 

«Найближчим часом у другому читанні планується розгляд законопроєкту №13439-3, який містить положення щодо нарощення Резервного фонду на фоні зростаючих загроз для критичної інфраструктури країни. Це дасть змогу уряду спрямовувати кошти на невідкладні потреби в галузях, критичних для функціонування української економіки – зокрема, передбачити від 8 млрд грн фінансової підтримки для АТ «Укрзалізниця», яка в умовах тяжких ворожих обстрілів забезпечує безперебійне функціонування залізничної транспортної системи для потреб військових, економіки та цивільного населення», – сказано у повідомленні.

У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн, адже тарифи для населення зафіксовані на час воєнного стану, а витрати постійно зростають. Раніше ці збитки покривались шляхом крос-субсидування – з доходів, отриманих від вантажних перевезень. 

Кошти, які мали б спрямовуватись на розвиток інфраструктури та покращення логістичних сервісів, вимушено витрачались на покриття збитків пасажирського сегменту. Але, із суттєвим падінням обсягів вантажів через окупацію та руйнування промисловості, джерела для такого крос-субсидування вичерпані, наголосили в EBA.

«Вантажовласники вже не можуть витримати додаткового навантаження, критично погіршилась їх конкурентоспроможність, зокрема в ситуації, коли багато підприємств знаходяться у скрутному становищі через вплив повномасштабної війни. З огляду на це Європейська Бізнес Асоціація закликає підтримати законопроєкт № 13439-3, адже ухвалення згаданого положення сприятиме підтримці обороноздатності країни, економічної активності та виконання важливих соціальних функцій держави, при цьому не загострюючи критично проблеми для економіки», – зазначили в EBA.

Раніше народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати «Укрзалізницю» можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни, які дозволять дофінансувати «УЗ» на 8 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Укрзалізниця Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому не можна руйнувати єдність України
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
27 липня, 16:26
Російська радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй»
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
11 серпня, 16:45
У 211 випадках майно вже повернуто законним власникам
Генпрокурор заявив про закриття понад 30% кримінальних проваджень щодо бізнесу
19 липня, 13:59
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
19 липня, 18:17
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
22 липня, 21:45
Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
7 серпня, 14:45
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
15 серпня, 06:59
За словами Віткоффа, Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України
Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці
Вчора, 17:34
NAUDI звернулася з відкритим листом до парламенту
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
Сьогодні, 12:00

Економіка

Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Без відтермінування CBAM бюджет України суттєво втратить – експерт
Без відтермінування CBAM бюджет України суттєво втратить – експерт
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua