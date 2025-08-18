Європейська Бізнес Асоціація закликала Раду збільшити фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету

У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн

Ситуація стає критичною: Європейська бізнес асоціація закликала нардепів передбачити додаткове фінансування «Укрзалізниці» з держбюджету

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) закликала народних депутатів підтримати положення законопроєкту №13439-3, який передбачає збільшення розміру Резервного фонду держбюджету. Додаткові кошти можуть, за рішенням КМУ, спрямовуватись на термінові заходи подолання військової агресії, зокрема на підтримку безперервної роботи головного українського залізничного оператора – «Укрзалізниці».

«Найближчим часом у другому читанні планується розгляд законопроєкту №13439-3, який містить положення щодо нарощення Резервного фонду на фоні зростаючих загроз для критичної інфраструктури країни. Це дасть змогу уряду спрямовувати кошти на невідкладні потреби в галузях, критичних для функціонування української економіки – зокрема, передбачити від 8 млрд грн фінансової підтримки для АТ «Укрзалізниця», яка в умовах тяжких ворожих обстрілів забезпечує безперебійне функціонування залізничної транспортної системи для потреб військових, економіки та цивільного населення», – сказано у повідомленні.

У 2025 році, за прогнозами, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень сягнуть 22 млрд грн, адже тарифи для населення зафіксовані на час воєнного стану, а витрати постійно зростають. Раніше ці збитки покривались шляхом крос-субсидування – з доходів, отриманих від вантажних перевезень.

Кошти, які мали б спрямовуватись на розвиток інфраструктури та покращення логістичних сервісів, вимушено витрачались на покриття збитків пасажирського сегменту. Але, із суттєвим падінням обсягів вантажів через окупацію та руйнування промисловості, джерела для такого крос-субсидування вичерпані, наголосили в EBA.

«Вантажовласники вже не можуть витримати додаткового навантаження, критично погіршилась їх конкурентоспроможність, зокрема в ситуації, коли багато підприємств знаходяться у скрутному становищі через вплив повномасштабної війни. З огляду на це Європейська Бізнес Асоціація закликає підтримати законопроєкт № 13439-3, адже ухвалення згаданого положення сприятиме підтримці обороноздатності країни, економічної активності та виконання важливих соціальних функцій держави, при цьому не загострюючи критично проблеми для економіки», – зазначили в EBA.

Раніше народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати «Укрзалізницю» можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни, які дозволять дофінансувати «УЗ» на 8 млрд грн.