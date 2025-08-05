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Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку
У Японії для пенсіонерів з'явилась нова заборона
фото із відкритих джерел

Японія заборонила пенсіонерам розмовляти телефоном біля банкоматів

Влада префектури Осака, розташованої в західній частині Японії, запровадила заборону на використання мобільних телефонів під час користування банкоматами для людей похилого віку. Таким чином влада має намір посилити боротьбу з шахраями, пише «Главком» із посиланням на NHK.

Як пояснюють журналісти в матеріалі, заборона поширюється на осіб віком від 65 років.

Поправки, що внесені до законодавства, зобов'язують операторів банкоматів розміщувати оголошення про введення даної заборони, а також впроваджувати системи на основі штучного інтелекту (ШІ), здатні автоматично визначати, чи користується банкоматом літня людина, яка в цей же час розмовляє телефоном.

Журналісти зазначили, що в Японії вже існувала рекомендація для людей похилого віку утримуватися від телефонних розмов під час використання банкоматів, проте введення заборони є безпрецедентним заходом. Даним кроком влада префектури прагне активізувати боротьбу з телефонними шахраями, які шляхом обману змушують літніх громадян переказувати їм кошти.

Найбільш поширений вид шахрайства навіть отримав власну назву «це я це я». Зловмисники здійснюють телефонні дзвінки пенсіонерам і, представляючись родичами, повідомляють про те, що потрапили у скрутну ситуацію та їм терміново потрібні гроші. Як правило, такі дзвінки починаються з фрази «це я, це я».

Раніше стало відомо, що японська урядова комісія з біоетики зробила історичний крок у галузі ембріональних досліджень, схваливши створення людських ембріонів зі стовбурових клітин. 

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Теги: пенсіонери Японія гроші

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