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Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення
Наслідки повітряної атаки РФ у Білій Церкві
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

До ліквідації наслідків ворожої атаки у Білоцерківському районі залучено 106 рятувальників

У ніч на 1 серпня російські окупанти здійснили серію ударів по Білоцерківському району, що призвело до масштабних пожеж та руйнувань. Про це повідомляж «Главком» із посиланням на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Повідомляється, що внаслідок атаки у місті Біла Церква виникли пожежі на території промислових об’єктів, частково зруйновано адміністративні будівлі та складські приміщення.

До ліквідації наслідків ворожої атаки у Білоцерківському районі залучено 106 рятувальників
До ліквідації наслідків ворожої атаки у Білоцерківському районі залучено 106 рятувальників
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook
До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води
До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків площею понад 10 тис. кв. м. залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води.

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До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води
До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook
У Білій Церкві постраждалио складські приміщення
У Білій Церкві постраждалио складські приміщення
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

«На щастя, загиблих та постраждалих не виявлено. Інформація оновлюється», – додали у ДСНС.

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До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 28 людей, серед яких троє дітей – трьох, шести та 17 років, ще 159 отримали поранення. Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Також російська ракета 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Хлопчик був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (8 років) та Лев (12 років) – також займаються карате. За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

До слова, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.

Теги: ДСНС пожежа обстріл Біла Церква Київщина

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