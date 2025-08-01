Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення

До ліквідації наслідків ворожої атаки у Білоцерківському районі залучено 106 рятувальників

У ніч на 1 серпня російські окупанти здійснили серію ударів по Білоцерківському району, що призвело до масштабних пожеж та руйнувань. Про це повідомляж «Главком» із посиланням на Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Повідомляється, що внаслідок атаки у місті Біла Церква виникли пожежі на території промислових об’єктів, частково зруйновано адміністративні будівлі та складські приміщення.

До ліквідації наслідків ворожої атаки у Білоцерківському районі залучено 106 рятувальників фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків площею понад 10 тис. кв. м. залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води.

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До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

У Білій Церкві постраждалио складські приміщення фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

«На щастя, загиблих та постраждалих не виявлено. Інформація оновлюється», – додали у ДСНС.

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До ліквідації наслідків обстрілу залучено 106 рятувальників, 34 одиниці техніки,робототехніку та спеціальну техніку для підвозу води фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 28 людей, серед яких троє дітей – трьох, шести та 17 років, ще 159 отримали поранення. Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Також російська ракета 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Хлопчик був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (8 років) та Лев (12 років) – також займаються карате. За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

До слова, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.