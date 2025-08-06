Керівниці танцювального гуртка, яка програла в казино 1 млн грн, оголошено про підозру

Від шахрайських дій тренерки, як стверджують правоохоронці, постраждало 26 осіб

Тренерці дитячого танцювального гуртка з Черкас, яка витратила на азартні ігри кошти, зібрані батьками на поїздку на чемпіонат у Грузію, слідчі повідомили про підозру. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення місцевої поліції.

Жінці інкримінують ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

За клопотанням сторони обвинувачення, як повідомили у прокуратурі, у суді 27-річній жінці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.

Загалом у матеріалах кримінального провадження налічується 26 потерпілих.

Нагадаємо, у лютому 2025 року дитячий танцювальний колектив виграв гран-прі на участь в конкурсі в Батумі й для поїздки однієї людини до Грузії потрібно було приблизно 600 євро. Батьки дітей зібрали близько 1 мільйона 350 тисяч гривень, але тренерка програла ці гроші в онлайн-казино.

«Главком» писав, що на одній із баз відпочинку на Черкащині під час конфлікту 33-річна жінка схопила шампур та вдарила ним опонента у груди. Від отриманої травми чоловік загинув на місці.

До слова, у Золотоноші Черкаської області жінка побачила на власному подвір’ї дивну отруйну змію. Як виявилося, це гадюка степова, яка зазвичай мешкає в Херсонській та Запорізькій областях, але зміни клімату змушують плазунів розширювати ареал проживання.