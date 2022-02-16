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    Київ повністю «замінували»: до поліції надійшло анонімне повідомлення

    На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування усього Києва - Київ повністю «замінували»: до поліції надійшло анонімне повідомлення

    На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування усього Києва

    фото з відкритих джерел

    Спеціалісти зараз проводять перевірки

    Вранці 16 лютого на спецлінію надійшло анонімне повідомлення про «мінування» всього Києва. Про це повідомляється на сторінці «Вартові Еспресо» у Facebook.

    За даними журналістів, спеціалісти вже проводять перевірки.

    Водночас, силові органи поки не повідомляють подробиць про ймовірне «мінування» об'єктів у Києві.

    Примітно, що останніми тижнями хвиля анонімних повідомлень про «мінування» прокотилася не лише Києвом, а й усією Україною. У МВС розповіли, що з початку року в країні зафіксували більше хибних повідомлень про «мінування», ніж за минулий рік.

    До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».

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    Теги: Київ замінування поліція
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    Київ повністю «замінували»: до поліції надійшло анонімне повідомлення