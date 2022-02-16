Київ повністю «замінували»: до поліції надійшло анонімне повідомлення
На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування усього Києва
Спеціалісти зараз проводять перевірки
Вранці 16 лютого на спецлінію надійшло анонімне повідомлення про «мінування» всього Києва. Про це повідомляється на сторінці «Вартові Еспресо» у Facebook.
За даними журналістів, спеціалісти вже проводять перевірки.
Водночас, силові органи поки не повідомляють подробиць про ймовірне «мінування» об'єктів у Києві.
Примітно, що останніми тижнями хвиля анонімних повідомлень про «мінування» прокотилася не лише Києвом, а й усією Україною. У МВС розповіли, що з початку року в країні зафіксували більше хибних повідомлень про «мінування», ніж за минулий рік.
До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».
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