У Києві проходять масштабні навчання СБУ: перевіряють документи та автівки

Розпочались масштабні контрдиверсійні навчання

У Києві та Київській області з 15 лютого розпочались масштабні контрдиверсійні навчання СБУ — особливу увагу приділять районам, які розташовані на кордоні. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у Києві та області.

Відомо, що метою навчань є посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп. Громадян просять належним чином реагувати на дії правоохоронців та мати з собою документи, що засвідчують особу.

Навчання проведуть в умовах, які максимально наближені до реальності, з використанням озброєння та техніки. Можлива перевірка документів та огляд автомобілів.

Також наразі українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.