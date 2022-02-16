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    У Києві проходять масштабні навчання СБУ: перевіряють документи та автівки

    Метою навчань є посилення захищеності об'єктів&nbsp;критичної інфраструктури - У Києві проходять масштабні навчання СБУ: перевіряють документи та автівки
    Метою навчань є посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    Розпочались масштабні контрдиверсійні навчання

    У Києві та Київській області з 15 лютого розпочались масштабні контрдиверсійні навчання СБУ — особливу увагу приділять районам, які розташовані на кордоні. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у Києві та області.

    Відомо, що метою навчань є посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп. Громадян просять належним чином реагувати на дії правоохоронців та мати з собою документи, що засвідчують особу.

    Навчання проведуть в умовах, які максимально наближені до реальності, з використанням озброєння та техніки. Можлива перевірка документів та огляд автомобілів.

    Також наразі українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: СБУ Київ армія машини документи навчання
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    У Києві проходять масштабні навчання СБУ: перевіряють документи та автівки