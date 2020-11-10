На Київському водосховищі браконьєр виловив 116 кг риби (фото)

Завдані рибному господарству збитки склали 33,5 тис. грн

На Київському водосховищі під час проведення рибоохоронного рейду інспекторами Управлінням оперативного реагування Держрибагентства зафіксовано грубе порушення правил рибальства. Про це повідомляє Держрибагентство України на своїй сторінці у Facebook.

Рибалка здійснював промисловий вилов риби у забороненому місті забороненими знаряддями лову - сітками із жилки без бирок в кількості 20 одиниць загальною довжиною 1400 м.

Правопорушення викрито на о. Хилча, що на Київському водосховищі, поблизу с. Сухолуччя Вишгородського району Київської області.

У результаті незаконних дій порушнику вдалося впіймати такі види риб: лящ - 55 екземплярів, судак - 2, сазан - 3, щука - 1, сом - 1, товсто лоб – 3. Загальна вага виловленої риби склала 116 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 33,58 тис. грн.

Порушено ст.34 та 63 закону України про тваринний світ, п.5 та п.18 режиму рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України, п. 6.1.1., 10.1.1. правил промислового рибальства України

За результатами перевірки складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП.