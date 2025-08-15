На Київщині зафіксовано випадок захворювання на ботулізм

Хворий чоловік перебуває в реанімації у важкому стані

У чоловіка на території Білоцерківського району підтвердили захворювання на ботулізм. Потерпілий попередньо вживав рибу в’ялену непатрану домашнього приготування. Згідно з інформацією, випадок захворювання на ботулізм підтверджено вшосте з початку 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

«У хворого відмічалися симптоми: нудота, блювання, біль у животі та м’язах, спрага. Після чого він звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований до терапевтичного відділення. Пізніше у пацієнта з’явилися порушення зору та мови, у звʼязку з чим його було переведено до реанімаційного відділення. Стан хворого важкий», – зазначили в ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

Наразі спільно з фахівцями Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Білоцерківського району Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та фахівцями Білоцерківської районної філії ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування щодо зафіксованого випадку.

Спеціалісти ГУ Держпродспоживслужби в Київській області наголошують, що ботулізм є важким захворюванням, яке виникає в результаті вживання не лише консервів з м’яса, грибів, овочів та фруктів (що приготовані в домашніх умовах та придбані у місцях стихійної торгівлі), консервів у здутих «бомбажних» банках та з наявністю плісняви, а й копченості, солена та в’ялена продукція, яка виготовляється в домашніх умовах. Зокрема це ті продукти, що містять отруйні речовини (токсини), які виробляються Clostridium botulinum. Цей токсин є одним з найсильніших відомих біологічних отрут.

Симптоми ботулізму розвиваються протягом 12-36 годин після зараження: м’язова слабкість, утруднене дихання, сильно виражена сухість у роті, погіршення зору («туман» або «сітка» перед очима, двоїння).

Щоб уникнути ботулізму, не варто їсти домашні м’ясні консерви, рибу, паштети, потрібно купувати лише сертифіковані продукти, зберігати та перевозити м’ясо, ковбасу, паштет і рибу в холодильнику. У разі симптомів – негайно звернутися до лікаря.

Деякі види риби влітку можуть стати причиною смертельно небезпечного отруєння, адже при високій температурі повітря їжа псується набагато швидше, і в ній з'являються небезпечні мікроби. «Главком» розповідав, яку рибу краще не купувати влітку.

До слова, протягом найближчих 5-10 років українцям, як і всім європейцям, слід бути готовими до пандемії кількох хвороб. Зокрема, йдеться про кір, грип, поліомієліт та холеру, попередив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.