Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Прокуратура повторно через суд вимагає відсторонити мера Вишгорода від посади
Міський голова Вишгорода підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Шевченківський районний суд міста Києва призначив розгляд клопотання прокуратури на 14 серпня

Столична прокуратура спростувала інформацію про бездіяльність щодо відсторонення від посади міського голови Вишгорода, підозрюваного у завданні збитків бюджету на понад 700 тис. грн. Прокурори повідомили, що суд повернув їхнє перше клопотання з формальних підстав, але вони подали його повторно, і розгляд призначено на 14 серпня. Про це повідомяє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури

Як повідомили у прокуратурі, міський голова Вишгорода підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в завданні збитків бюджету міста на суму понад 700 тис. грн при закупівлі каналопромивочного автомобіля. 

Як повідомляється на сайті Вишгородської міької ради, міський головою є Олексій Момот. 

Прокурори 29 липня 2025 року повідомили йому про підозру. Наступного дня, 30 липня до суду було подано клопотання про відсторонення від посади підозрюваного Вишгородського міського голови.

«Суд своєю ухвалою від 04 серпня 2025 року вказане клопотання повернув прокурору з формальних підстав», - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою 11 серпня повторно подано клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади. Шевченківський районний суд міста Києва призначив розгляд клопотання прокуратури на 14 серпня.

Нагадаємо, Вишгородський міський голова Олексій Момот подав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік. Згідно з нею, його доходи склали 1,4 млн грні є надходженнями суто з міськради у вигляді заробітної платні. Крім того, голова подав ще понад 1,5 млн грн готівкових коштів, більша половина з яких зберігається в доларовій валюті.

Очільник громади зазначив, що у його співвласності із дружиною, Наталією Момот, зберігається квартира площею 60 кв. м. у Вишгороді (70% житла належать саме дружині), а його дочка з іншою дружиною – Каріна Момот та Марина Ступник – ділять між собою житловий будинок площею 279,5 кв. м. За 2024 рік Олексій Момот набув ще одне житло, оформлене лише на нього, – житловий будинок 124,9 кв. м. у селі Хотянівка.

З березня до травня 2002 року Момот працював слюсарем із ремонту обладнання у фірмі «Рось». З травня 2002 року до липня 2003 року обіймав посаду спеціаліста з менеджменту та маркетингу в підприємстві «Інга». З 2004 до 2015 року зареєстрований у місті Вишгород як фізособа-підприємець, спеціалізація – роздрібна торгівля побутовими електротоварами, друк газет, ремонт комп’ютерів та периферійного обладнання. Наразі діяльність припинив. 2013 року засновував та став головним редактором газети «Рідне місто Вишгород». У 2015 році на позачергових виборах вишгородського голови переміг та очолив міську раду, випередивши на 80 голосів головного конкурента. У жовтні 2020 року став мером Вишгорода та головою ОТГ, набравши 4408 голосів виборців.

