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У Фастівському районі чоловік торгував гранатами та вогнепальною зброєю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Фастівському районі чоловік торгував гранатами та вогнепальною зброєю
Після чергової оборудки поліцейські затримали фігуранта та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
фото: поліція Київської області/Facebook

За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

У Фастівському районі місцевого жителя викрили на незаконному збуті бойових гранат і вогнепальної зброї. Чоловік двічі реалізував боєприпаси за понад 43 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Як встановили правоохоронці, у липні цього року 38-річний чоловік продав «клієнту» дві гранати Ф-1, РГД-5 із запалами УРЗГМ-2, УРЗГМ до них за 2 тис. грн. У кінці того ж місяця він повторно збув вогнепальну зброю за 41 тис. грн.

Після чергової оборудки поліцейські затримали фігуранта та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Грошові кошти, вилучені у затриманого
Грошові кошти, вилучені у затриманого
фото: поліція Київської області/Facebook

«Слідчі, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 ККУ», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, у Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.

Раніше повідомлялося, що Ківерцівський районний суд виніс вирок переселенцю з Херсона, який через інтернет почав торгувати зброєю. Він продавав бойові автомати Калашникова: зброю надсилав «Новою поштою» до Ківерців.

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Теги: Київщина зброя поліція боєприпаси

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