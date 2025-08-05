У Фастівському районі чоловік торгував гранатами та вогнепальною зброєю
За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
У Фастівському районі місцевого жителя викрили на незаконному збуті бойових гранат і вогнепальної зброї. Чоловік двічі реалізував боєприпаси за понад 43 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.
Як встановили правоохоронці, у липні цього року 38-річний чоловік продав «клієнту» дві гранати Ф-1, РГД-5 із запалами УРЗГМ-2, УРЗГМ до них за 2 тис. грн. У кінці того ж місяця він повторно збув вогнепальну зброю за 41 тис. грн.
Після чергової оборудки поліцейські затримали фігуранта та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.
«Слідчі, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у зберіганні, придбанні та збуті вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 ККУ», – йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Нагадаємо, у Волинській області поліція викрила групу осіб, яка організувала нелегальний продаж зброї на території держави. За даними слідства, організував незаконний промисел 49-річний уродженець Маріуполя, який проживає на Київщині. До нелегального продажу зброї чоловік залучив 39-річну співмешканку і 51-річного товариша. Саме вони підшукували «клієнтів» та надалі здійснювали транспортування зброї до покупців.
Раніше повідомлялося, що Ківерцівський районний суд виніс вирок переселенцю з Херсона, який через інтернет почав торгувати зброєю. Він продавав бойові автомати Калашникова: зброю надсилав «Новою поштою» до Ківерців.