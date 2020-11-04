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    Наступного тижня Київ може потрапити у «червону» карантинну зону

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    У Києві будуть впроваджені деякі обмеження, але вони будуть локальні - Наступного тижня Київ може потрапити у «червону» карантинну зону
    У Києві будуть впроваджені деякі обмеження, але вони будуть локальні

    У столиці поки що не планують закривати метро

    Через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві можуть бути впроваджені додаткові обмеження. А за умови подальшого зростання кількості хворих столиця має шанси опинитись у «червоній» карантинній зоні. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан в коментарі УНН.

    Він зазначив, що, «можливо, будуть впроваджені деякі обмеження, але вони будуть локальні».

    «Це окремі профілактичні протиепідемічні заходи по різних напрямках. Сьогодні ми знаходимось у «помаранчевій» зоні, і ситуація погіршується. Необхідно впроваджувати деякі профілактичні заходи. Я думаю, що у п’ятницю будуть прийняті рішенням міста заходи, які зараз ми напрацьовуємо. Основна мета сьогодні – це робота з осередками (захворювання. – Ред.), робота з лікувально-профілактичними закладами і забезпечення лабораторної діагностики», - пояснив Рубан.

    На запитання, чи далеко столиці до «червоної» зони, Рубан відповів: «Ні».

    «Ми можемо туди потрапити на наступному тижні, якщо ситуація буде розвиватись таким чином», - зазначив він.

    Водночас, на запитання, чи можливе закриття метро у столиці, Рубан сказав: «Це останнє, що може бути».

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    У комунальному громадському транспорті Києва, зокрема, в метро посилюється контроль за дотриманням епідеміологічних заходів.

    У Києві обладнають 4 нових лабораторії для тестування на коронавірус методом ПЛР та збільшать потужність іще двох лабораторій.

    Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом. 


    Київ громадський транспорт карантин коронавірус
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