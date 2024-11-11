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Гендиректор Yasno пояснив, навіщо у Києві відключали світло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Гендиректор Yasno пояснив, навіщо у Києві відключали світло
Щоб уникнути пошкодження дороговартісного обладнання, енергетики свідомо знижують виробництво електроенергії
фото: glavcom.ua

Превентивні відключення допомагають збалансувати систему та запобігти повним блекаутам

Протягом 11 листопада у Києві  застосовувалися превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару Росії. Однак після відбою повітряної тривоги відразу ж повернути світло не вдалося. На це є певні причини. Про це повідомив директор енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленко.

Коваленко нагадав, що скільки електроенергії споживається, стільки й повинно вироблятися і навпаки.

«Друге: енергетична мережа – це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів. Струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з ланок перестає працювати, споживач відпадає, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Обладнання горить», – пояснив він.

Тому, за його словами, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії.

Коваленко зазначив, що зазвичай швидко оперувати обсягами генерації допомагали ТЕС та ТЕЦ. Але обстріли влітку дуже сильно вразили теплову генерацію, тому іноді маневрувати доводиться за допомогою інших об'єктів, які для цього не дуже-то й призначені.

«Проте коли стоїть питання цілої електростанції та кількох годин без світла або побитої електростанції та місяців з дефіцитом, то питання не стоїть. Власне, з цієї ж причини світло не вийшло повернути так швидко, як хотілося б. Після запуску енергоблока, йому потрібен певний час, щоб набрати потужність. Це, на жаль, не відбувається моментально», – наголосив він.

Як працюють превентивні відключення?

  • Захист обладнання: Щоб уникнути пошкодження дороговартісного обладнання, енергетики свідомо знижують виробництво електроенергії. Це дозволяє уникнути перевантажень, коротких замикань та інших аварійних ситуацій.
  • Збалансування системи: Під час масованих обстрілів енергетичної інфраструктури виникає дисбаланс між виробництвом та споживанням електроенергії. Превентивні відключення допомагають збалансувати систему та запобігти повним блекаутам.

Гендиректор Yasno також відповів, чи вимикатимуть тепер світло щоразу, як росіяни імітуватимуть масований удар по Україні.

«Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна. Тож вибачте за незручності» – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, за словами радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради «Укренерго» Юрія Бойко, енергетики в якості превентивного кроку запровадили графіки аварійних відключень по тих регіонах, які були покликані пом'якшити можливі наслідки таких ударів.

Як повідомлялося, вранці 11 листопада за вказівкою «Укренерго», у Сумській, Житомирській, Черкаській та Харківській областях було введено графіки аварійних відключень електроенергії. Згодом також стало відомо про відключення у Києві та Дніпропетровській області.

Теги: війна струм Укренерго росіяни відключення відключення світла

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