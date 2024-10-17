РФ атакувала енергооб'єкти у п'яти областях: Міненерго повідомило про наслідки

Постійні атаки росіян по енергосистемі України призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу

Ворог вдарив по енергетиці в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, у Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

У Кіровоградській області внаслідок атаки БпЛА по території підстанції виникло загоряння, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Згодом пожежу було ліквідовано, а живлення відновлено.

На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкта знеструмлювались побутові споживачі. Живлення було відновлено за резервною схемою.

Крім того, у південному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. Унаслідок атаки ворога є знеструмлення.

Як повідомлялося, в Україні вже визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії. Пошкодження цих підстанцій можуть загрожувати не лише видачі електроенергії з самих атомних електростанцій, а й запиту станцій від енергосистеми України, наслідком чого може стати їхній блекаут, а це шлях до аварії.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон з «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Раніше чиновники в уряді заявляли, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.