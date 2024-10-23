В одній із областей введені графіки відключень світла

Обмеження почали діяти в регіоні о 8:30 ранку

У Полтавській області вранці 23 жовтня почали діяти аварійні відключення електроенергії. Таке розпорядження надало НЕК «Укренерго». Про це повідомляється в телеграм-каналі «Полтаваобленерго».

Обмеження почали діяти на Полтавщині сьогодні о 8:30 ранку.

«За розпорядженням НЕК «Укренерго», 23 жовтня в області застосовано ГАВ в обсязі 30 МВт», – йдеться в повідомленні.

До слова, графіки аварійних відключень діяли в регіоні і ввечері 22 жовтня.

Зазначимо, що графік аварійних відключень (ГАВ) – це вимкнення електрики, які застосовують через гострий дефіцит потужності в енергосистемі, зокрема, через аварійні ситуації на електростанціях або перевантаження устаткування. Попередити споживачів заздалегідь про такі відключення неможливо, бо їх треба виконати негайно. Через це невідомі також тривалість відключень і перелік населених пунктів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.