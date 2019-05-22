На Київщині затримано банду, що видавала себе за СБУшників



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Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю і боєприпаси до неї Фото: Прокуратура Київської області

Учасники злочинного угруповання вчиняли розбійні напади на дорогах

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, які здійснювали розбійні напади на території Київської області та міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Підозрювані, використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України, вчиняли розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, після чого заволодівали майном водіїв та їх пасажирів.

Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів, а також наркотичні засоби та речі, які належать потерпілим.

Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Прокуратурою дії учасників ОЗГ кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичного засобу), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.