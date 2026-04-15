Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)

За допомогою розсувної драбини рятувальники евакуювали людей із палаючої квартири
фото: ДСНС Києва

Правоохоронці встановлюють причини виникнення вогню

Зранку 15 квітня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в одній із квартир житлового будинку. Рятувальники евакуювали 11 мешканців, троє осіб госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС у м. Києві.

Повідомлення про займання на вулиці Ігоря Юхновського надійшло до служби порятунку о 07:24. Вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхівки.

фото: ДСНС Київщини

З палаючої квартири було врятовано чотирьох людей. Також, у ході ліквідації пожежі, рятувальники вивели на свіже повітря 11 осіб. Три особи звернулись до медиків з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

фото: ДСНС Київщини

О 07:51 пожежу було локалізовано, а вже о 08:02 – повністю ліквідовано на площі 30 кв. м.

Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення причини виникнення вогню.

Нагадаємо, у селі Слобода-Дашковецька Якушинецької громади на Вінниччині під час пожежі у власному будинку загинув 32-річний чоловік. Як з’ясувалося, він обігрівав оселю так званим «дуйчиком», і внаслідок короткого замикання пристрій загорівся. Вогонь перекинувся на матрац, який почав тліти. Чоловіка без ознак життя виявили сусіди – на той момент горіння вже припинилося.

