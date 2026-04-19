Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів

Фахівець розповів, як правильно обрати укриття на вулиці та чому небезпечно знімати стрілянину на відео

Теракт у Києві, під час якого озброєний чоловік у Голосіївському районі вбив шістьох людей, сколихнув українське суспільство. Експерт із безпеки Денис Михальченко розповів, що потрібно робити, аби зберегти своє життя у подібних ситуаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ 24».

«Стрілець цілив у всіх, кого бачив. У такій ситуації на вулиці вам може допомогти будь-яка споруда чи об’єкт: бак для сміття, бордюр, дерево або автівка. Якщо ви вчасно сховалися і нападник вас не помітив – ви вже в більшій безпеці. Навіть якщо є якісь ямочка в землі, ви туди лягли, і все. Головне – максимально швидко зробити так, щоб ви зникли з його поля зору», – порадив експерт.

❗️Теракт у Києві – це була хаотична атака: експерт із безпеки дав поради, як діяти



Денис Михальченко закликав реагувати на звук пострілів: бігти в протилежний бік і негайно шукати укриття.

«Багато хто розмірковує: «Стріляють – треба подивитися, де стріляють. Треба піти туди і зняти на телефон». Але робити це максимально небезпечно. Якщо ви почули стрілянину, треба йти в зворотному напрямку від пострілу, від звуку», – підсумував експерт.

Нагадаємо, одна з мешканок будинку, біля якого стався кривавий теракт у Києві, розповіла про спроби зупинити нападника. Вона наголошує: у нього була єдина ціль – убити людей.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Унаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Ще одна жінка померла в лікарні. 10 людей доставили до лікарень після поранень, ще шістьом постраждалим від дій терориста медики надали допомогу на місці.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на обід 19 квітня серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Крім того, у КМДА спростували інформацію про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві. Як виявилося, після теракту в лікарні померла не мама хлопчика, а тітка.