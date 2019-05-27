На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку
-
Розсилка
Громадянин Грузії займався розбійними нападами на території Києва та області
Співробітники карного розшуку затримали громадянина іноземної держави, який в складі злочинної групи займався на території Києва та Київської області розбійним нападами та грабежами.
В ході проведення обшуків за місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Також в ході проведених слідчих дій встановлено, що правопорушник перебуває в міжнародному розшуку за вчинення низки тяжких злочинів.
Іноземець затриманий в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Повідомлення про правопорушення та затримання передано в посольство Грузії.
Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно зловмисника буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.
Наразі правоохоронці проводять заходи по встановленню місцезнаходження інших членів злочинної групи.