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    На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку

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    За місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність - На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку
    За місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність
    Фото: Нацполіція

    Громадянин Грузії займався розбійними нападами на території Києва та області

    Співробітники карного розшуку затримали громадянина іноземної держави, який в складі злочинної групи займався на території Києва та Київської області розбійним нападами та грабежами.

    В ході проведення обшуків за місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Також в ході проведених слідчих дій встановлено, що правопорушник перебуває в міжнародному розшуку за вчинення низки тяжких злочинів.

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    Іноземець затриманий в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

    Повідомлення про правопорушення та затримання передано в посольство Грузії.

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    На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку
    На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку
    На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку

    Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно зловмисника буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.

    Наразі правоохоронці проводять заходи по встановленню місцезнаходження інших членів злочинної групи.

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