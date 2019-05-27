На Київщині затримано іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку



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За місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність Фото: Нацполіція

Громадянин Грузії займався розбійними нападами на території Києва та області

Співробітники карного розшуку затримали громадянина іноземної держави, який в складі злочинної групи займався на території Києва та Київської області розбійним нападами та грабежами.

В ході проведення обшуків за місцем проживання іноземця поліція вилучила речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Також в ході проведених слідчих дій встановлено, що правопорушник перебуває в міжнародному розшуку за вчинення низки тяжких злочинів.

Іноземець затриманий в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Повідомлення про правопорушення та затримання передано в посольство Грузії.

Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно зловмисника буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.

Наразі правоохоронці проводять заходи по встановленню місцезнаходження інших членів злочинної групи.