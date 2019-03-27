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    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)

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    Тренувальні навчання зенітних ракетних військ - На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    Тренувальні навчання зенітних ракетних військ
    Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

    Відпрацьовується повітряне прикриття важливих державних об’єктів

    Зенітні ракетні війська проводять тактичні навчання на Київщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

    «Зенітна ракетна бригада на Київщині в простих та складних метеоумовах проводить тактичні навчання із повітряного прикриття важливих державних об’єктів», - інформує повітряне командування «Центр».

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    Зазначається, що зенітники отримують надзвичайно корисний практичний досвід, долаючи нормативи із бойової роботи.

    Зокрема, відпрацьовуються завдання із посилення охорони та оборони позицій, марш в новий позиційний район із одночасним відбиттям удару противника з повітря та подальшим веденням протиповітряного бою.

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    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)
    На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)

    Нагадаємо, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін намагатиметься зірвати вибори в Україні, але в нього нічого не вийде.

    Порошенко зауважив, що стан готовності наших збройних сил значно підвищить ціну, яку доведеться заплатити агресору за «можливу авантюру у вигляді продовження вторгнення на сувуренну територію України окупційних іноземних військ».

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