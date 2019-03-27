На Київщині зенітні ракетні війська тренуються відбивати удар противника (фото)



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Тренувальні навчання зенітних ракетних військ Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Відпрацьовується повітряне прикриття важливих державних об’єктів

Зенітні ракетні війська проводять тактичні навчання на Київщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«Зенітна ракетна бригада на Київщині в простих та складних метеоумовах проводить тактичні навчання із повітряного прикриття важливих державних об’єктів», - інформує повітряне командування «Центр».

Зазначається, що зенітники отримують надзвичайно корисний практичний досвід, долаючи нормативи із бойової роботи.

Зокрема, відпрацьовуються завдання із посилення охорони та оборони позицій, марш в новий позиційний район із одночасним відбиттям удару противника з повітря та подальшим веденням протиповітряного бою.

Нагадаємо, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV президент України Петро Порошенко заявив, що президент РФ Володимир Путін намагатиметься зірвати вибори в Україні, але в нього нічого не вийде.

Порошенко зауважив, що стан готовності наших збройних сил значно підвищить ціну, яку доведеться заплатити агресору за «можливу авантюру у вигляді продовження вторгнення на сувуренну територію України окупційних іноземних військ».