У літаку прем’єра Японії під час польоту сталася пожежа
Фото: Kyodonews.
Під час польоту сталося загоряння в духовій шафі, призначеному для розігрівання їжі
На літаку японського прем’єр-міністра Сіндзо Абе, який прямував на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії в Таїланд, сталася пожежа.
Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo.
Літак з японськими чиновниками слідував у Бангкок, де на 2 листопада відбулось відкриття саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Вогонь оперативно загасили, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух.
Як повідомлялося, вибух на танкері «Затока Америка» в Находці (Росія) призвів до загибелі трьох людей, ще одна постраждала.