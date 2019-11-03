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    У світі

    У літаку прем’єра Японії під час польоту сталася пожежа

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    У літаку прем’єра Японії під час польоту сталася пожежа
    Фото: Kyodonews.

    Під час польоту сталося загоряння в духовій шафі, призначеному для розігрівання їжі

    На літаку японського прем’єр-міністра Сіндзо Абе, який прямував на саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії в Таїланд, сталася пожежа.

    Про це повідомило інформаційне агентство Kyodo.

    Літак з японськими чиновниками слідував у Бангкок, де на 2 листопада відбулось відкриття саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

    Вогонь оперативно загасили, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух.

    Як повідомлялося, вибух на танкері «Затока Америка» в Находці (Росія) призвів до загибелі трьох людей, ще одна постраждала.

    пожежа Японія саміт Таїланд
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