Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений
На Київщині розгорілась пожежа
фото: КОВА

Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини

Очільник Київської ОВА Микола Калашник уточнив оновлену інформацію щодо нічного обстрілу Київщини. Ворог атакував регіон ударними дронами. У чотирьох районах є наслідки, також поранено чоловіка, пише «Главком».

Внаслідок ворожої атаки на Київщині один чоловік отримав поранення. Чоловік 1993 року народження зазнав сліпого осколкового поранення плеча, медична допомога була надана в лікарні, госпіталізації не потребує.

Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений фото 1
фото: КОВА

Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, а в Фастівському – загоряння приватного будинку. В Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі сталося падіння уламків на незаселений багатоповерховий будинок.

Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений фото 2
фото: КОВА

У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, а також були пошкоджені транспортні засоби та ще один приватний будинок.

Атака на Київщину: постраждали чотири райони, є поранений фото 3
фото: КОВА

Оперативні служби працюють на місцях подій, вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

За повідомленням моніторингових каналів, терористичні війська РФ запустили по місту Бориспіль десятки дронів. Місцеві пабліки пишуть, що дрони летіли курсом на аеропорт. Також повідомляється, що є перші влучання.

Теги: обстріл Київщина

