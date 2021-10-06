На Київщині «перекроять» маршрутну мережу

Розглядаються варіанти відкриття нових автобусних маршрутів, аналогів яким до цього не було

На Київщині триває робота з вдосконалення маршрутної мережі міжміських і приміських маршрутів. Ідеться про транспортне сполучення між населеними пунктами регіону, у тому числі й тих, які з’єднують область зі столицею. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Наявну мережу вже проаналізували спільно з експертами Державного автотранспортного науково-дослідного та проєктного інституту. Окрім цього, врахували пропозиції, які надійшли від усіх районних державних адміністрацій, територіальних громад та перевізників і на їх підставі сформували новий проєкт маршрутної мережі», – повідомив Володін.

Він уточнив, що розглядаються варіанти відкриття нових автобусних маршрутів, аналогів яким до цього не було. «Наприклад, йдеться про пряме сполучення між Борисполем і Броварами. Закликаю всіх жителів області активно долучатись до обговорення та створити на Київщині унікальну та комфортну маршрутну мережу», – зазначив Володін.

Наразі проєкт Реєстру внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, організатором яких є Київська обласна державна адміністрація, знаходиться на стадії громадського обговорення. Переглянути документ можна тут.

Строк проведення консультацій – 10 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Як повідомлялося, перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. У середньому ціни зросли до 20%.

Виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко розповів, що на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.