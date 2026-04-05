Одна з країн майже не відчула удару енергетичної кризи: як їй це вдалося – аналіз AP

Завод з виробництва цукрової тростини та етанолу Ester у Космополісі, Бразилія
фото: АР

Досвід Бразилії дедалі частіше розглядають як можливу модель для інших країн

Поки світ сколихнула нова хвиля енергетичної нестабільності через війну на Близькому Сході, Бразилія демонструє несподівану стійкість. Як йдеться в аналізі Associated Press, країна змогла частково захистити себе від різкого зростання цін на паливо завдяки багаторічній ставці на біоетанол, пише «Главком».

Головною особливістю Бразилії є її унікальна паливна модель: десятки мільйонів водіїв можуть обирати між бензином і етанолом із цукрової тростини. Така система формувалась ще з 1970-х років, і нині стала ключовим фактором енергетичної безпеки країни.

«Бразилія набагато краще підготовлена, ніж більшість країн, оскільки має життєздатну альтернативу такого роду», – заявив президент Бразильської асоціації цукрової тростини Евандро Гуссі.

На тлі глобального стрибка цін на нафту ситуація в Бразилії виглядає значно стабільнішою. У березні ціни на бензин тут зросли лише приблизно на 5%, тоді як у США – одразу на 30%. Аналітики пов’язують це саме з розвиненою індустрією біопалива, яка знижує залежність від імпорту.

Важливу роль відіграє і масштаб виробництва: очікується, що цьогоріч країна виготовить рекордні 30 млрд літрів етанолу. «Одно лише це збільшення еквівалентне загальній кількості бензину, імпортованого Бразилією за весь минулий рік», – зазначив Гуссі.

Водночас не всі сегменти енергетики однаково захищені. Найбільш вразливим залишається дизель, який значною мірою залежить від імпортної нафти. У березні його ціна в Бразилії зросла більш ніж на 20%, що вже змусило владу розглядати варіанти субсидій.

АР зазначає, що досвід Бразилії дедалі частіше розглядають як можливу модель для інших країн. Аналітики вказують, що поєднання інвестицій у біопаливо, технологій та державної політики дозволило країні створити «енергетичний буфер», який сьогодні допомагає уникнути найгірших наслідків світової кризи.

До слова, Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

