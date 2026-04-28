Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину

У Києві 26-річному чоловіку оголосили підозру за фактами зберігання дитячої порнографії з метою збуту через месенджер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у лютому 2026 року підозрюваний продав через месенджер два відеофайли порнографічного характеру із зображенням дітей. Як з’ясувалося, ці матеріали зберігалися на його мобільному телефоні протягом кількох років.

Проведена експертиза підтвердила: передані файли є дитячою порнографією. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та розповсюдженні порнографічної продукції, зокрема за участі дітей. Слідство встановило, що 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру. Серед зафіксованих матеріалів – зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.

Раніше повідомлялося, що протягом дев’яти місяців 2025 року в Україні було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ – щодо виготовлення, розповсюдження та збуту порнографічних матеріалів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 498 проти 1 320). Близько половини всіх проваджень цього року припало лише на два місяці – січень і березень. Розслідування за цією статтею мають один із найвищих показників ефективності.