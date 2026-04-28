Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Києві 26-річному чоловіку оголосили підозру за фактами зберігання дитячої порнографії з метою збуту через месенджер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у лютому 2026 року підозрюваний продав через месенджер два відеофайли порнографічного характеру із зображенням дітей. Як з’ясувалося, ці матеріали зберігалися на його мобільному телефоні протягом кількох років.

Проведена експертиза підтвердила: передані файли є дитячою порнографією. Наразі зловмисник перебуває під вартою. 

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили жінку та її співмешканця, яких підозрюють у зберіганні та розповсюдженні порнографічної продукції, зокрема за участі дітей. Слідство встановило, що 46-річна жінка та 51-річний чоловік розповсюджували через інтернет фото і відео порнографічного характеру. Серед зафіксованих матеріалів – зображення доньки жінки, яка на сьогодні є повнолітньою.

Раніше повідомлялося, що протягом дев’яти місяців 2025 року в Україні було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ – щодо виготовлення, розповсюдження та збуту порнографічних матеріалів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 498 проти 1 320). Близько половини всіх проваджень цього року припало лише на два місяці – січень і березень. Розслідування за цією статтею мають один із найвищих показників ефективності.

Теги: прокуратура Київ слідство розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua