Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

Максим Бурич
Максим Бурич
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко
фото: Віталій Кличко

Київ отримав 130 генераторів, придбаних коштом 60 тис. польських волонтерів

Сьогодні, 26 січня 2026 року, мер Києва Віталій Кличко повідомив про прибуття до столиці першої партії енергетичного обладнання від польських партнерів. Ця допомога стала результатом масштабного благодійного збору, до якого долучилися десятки тисяч звичайних громадян Польщі, щоб підтримати життєдіяльність Києва в умовах критичної ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віталія Кличка.

За словами очільника міста, передане обладнання дозволить суттєво підсилити стійкість критичних обʼєктів та закладів соціальної сфери столиці.

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко фото 1
фото: Віталій Кличко

«Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тис. поляків здали 80 млн злотих (майже €2 млн)», – зазначив Кличко. 

Зокрема, столиця отримала:

  • 1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт
  • 1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;
  • 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен;
  • 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання – 2 376 кВт.

«Дякую організаторам збору, волонтерам і всім небайдужим! Така підтримка є прикладом єдності українців і поляків, ефективної взаємодії та людяності в цій надзвичайній ситуації. Сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші. Найближчим часом очікуємо наступну. Також уже в дорозі чергова допомога від Варшави – ще 90 генераторів», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у Києві тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні всі підрозділи ДСНС України та додаткові сили з інших регіонів. На об’єктах працюють верхолази та спеціальний підрозділ «Дельта». 

