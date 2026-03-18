Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00
Завтра, 19 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
- 1.1 черга – без світла з 10:30 до 15:30;
- 1.2 черга – без світла з 10:30 до 15:30;
- 2.1 черга – світло весь день;
- 2.2 черга – без світла з 10:30 до 15:30;
- 3.1 черга – без світла з 15:30 до 19:00;
- 3.2 черга – без світла з 15:30 до 19:00;
- 4.1 черга – без світла з 15:30 до 17:00;
- 4.2 черга – без світла з 19:00 до 21:00;
- 5.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
- 5.2 черга – без світла з 19:00 до 21:00;
- 6.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
- 6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30.
Раніше стало відомо, що через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України були застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла.
Нагадаємо, завтра, 19 березня 2026 року, у всіх областях України з 08:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.
