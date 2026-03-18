Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 21:00

Завтра, 19 березня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 19 березня 2026 року

1.1 черга – без світла з 10:30 до 15:30;

1.2 черга – без світла з 10:30 до 15:30;

2.1 черга – світло весь день;

2.2 черга – без світла з 10:30 до 15:30;

3.1 черга – без світла з 15:30 до 19:00;

3.2 черга – без світла з 15:30 до 19:00;

4.1 черга – без світла з 15:30 до 17:00;

4.2 черга – без світла з 19:00 до 21:00;

5.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;

5.2 черга – без світла з 19:00 до 21:00;

6.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;

6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30.

Раніше стало відомо, що через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України були застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла.

Нагадаємо, завтра, 19 березня 2026 року, у всіх областях України з 08:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.