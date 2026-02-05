Головна Київ Новини
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смерть дитини в Olympic Village: захист обвинуваченого заявив відвід новій групі прокурорів
Судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 10-річного хлопчика на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. 5 лютого 2026 року
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Після того, як групу прокурорів очолив заступник Генпрокурора, сторона захисту заявила клопотання про відвід всієї групи прокурорів

Сьогодні, 5 лютого 2926 року, у Києво-Святошинському районному суді відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі 10-річного хлопчика на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Після того, як групу прокурорів очолив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, на сьогоднішньому судовому розгляді сторона захисту заявила клопотання про відвід всієї групи прокурорів.

«Сторона обвинувачення вважає, що заявлений відвід не має законних підстав і є черговою спробою затягнути судовий розгляд. Такі дії не спрямовані на захист по суті, а лише ускладнюють рух справи. Це, як мінімум, неповага до потерпілих, батьків загиблої дитини, які щоразу вимушені приїжджати до суду з Одещини, очікуючи справедливого та своєчасного рішення суду», – зазначив Віктор Логачов.

Трагедія сталася 3 серпня 2023 року під час перебування дітей у футбольному таборі на території спортивно-оздоровчого комплексу Olympic Village. Під час купання в озері 10-річний хлопчик залишився без належного нагляду та втонув.

Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
Правоохоронці та рятувальники на березі озера, де втопився хлопчик, Ходосівка Київської області, 3 серпня 2023 рік
фото: Поліція Київщини

За даними слідства, відповідальність за організацію перебування дітей покладалася на тренера, якому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини).

Крім того, у межах цього кримінального провадження раніше повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 271 КК України директору приватного товариства, відповідальному за дотримання вимог охорони праці. Оскільки підозрювана перебуває за кордоном, прокуратурою вжито всіх необхідних заходів щодо оголошення її у міжнародний розшук.

У Київській обласній прокуратурі наголосили, що судовий розгляд цієї справи перебуває на постійному контролі Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Нагадаємо, слідчі відправили на лаву підсудних лікарку-анестезіолога, через дії якої у приватній клініці померла дитина. Працівники Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта.

Теги: Київщина дитина смерть суд прокуратура прокурор розшук

