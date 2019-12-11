На київському заводі показники випаровування ртуті зашкалюють



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Експерти провели виміри випаровування ртуті на території закритого заводу «Радикал» Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Столична влада розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу «Радикал»

Заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський спільно з народними депутатами та представниками Київської міської держадміністрації проінспектував територію київського заводу «Радикал», після закриття якого залишилися значні обсяги ртуті. Про це повідомляє пресслужба Міненергетики та захисту довкілля.

Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів.

Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, «Даринок», культурний центр «Платформа арт-завод».

«Першочергове завдання на сьогодні - закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху. Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми», - зазначив Абрамовський.

Крім того, він повідомив, що КМДА розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу «Радикал». Кошти виділено із бюджету міста. Надалі планується провести відкриті торги із залученням до участі міжнародних організацій, що спеціалізуються на побідних проєктах.

Також міністерство підготує усі необхідні документи, щоб прискорити приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Нагадаємо, що завод «Радикал» розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, за стінами якого виготовляли телескопи до підводних суден. Тепер ця територія нагадує могильник небезпечних речовин. Йдеться про 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У липні 1996 року роботу підприємства зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей експлуатації. Залишки хімічних речовин не вивезли з підприємства.

У 2012-2013 роках із заводу «Радикал» уже вивозили заражену землю. Тоді з території забрали близько 93-х тонн хлоровмісних токсичних відходів.