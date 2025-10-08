На вулиці Іллєнка у Києві стався прорив водопроводу. Рух транспорту перекрито

Прорив труби стався сьогодні вранці на вулиці Юрія Іллєнка, 48

Водіям і пасажирам варто планувати маршрути завчасно з урахуванням змін у русі транспорту

У Шевченківському районі столиці сталася аварія на водопровідній мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Юрія Іллєнка, 48, неподалік станції метро «Дорогожичі». Столичні пабліки повідомляють про потоп на станції метро.

Через аварію рух транспорту від вулиці Ґарета Джонса до вулиці Оранжерейної перекрито в обох напрямках.

Через пошкодження мережі спостерігається знижений тиск водопостачання у Шевченківському та Солом’янському районах.

Рух тролейбусів маршрутів № 16 та № 35 тимчасово перенаправлено вулицею Дорогожицькою.

На місці працюють фахівці «Київводоканалу». У міській адміністрації закликали водіїв і пасажирів планувати маршрути завчасно з урахуванням змін у русі транспорту.

Оновлено о 08:40.

Як повідомили у КМДА, витік на вул. Юрія Іллєнка, 50 локалізовано. Наразі без водопостачання лишаються будинки на вул. Іллєнка, 46, 48, 48-А, 50-А, 54 і вул. Дорогожицькій, 10. Фахівці виявили пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм. Для ремонтних робіт необхідне розриття на проїжджій частині.

Рух транспорту залишається перекритим в обидва напрямки.

