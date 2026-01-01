Головна Київ Новини
Біла Церква встановила рекордний дідух до свят (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дідух у Білій Церкві, 6 грудня 2025 року
фото: депутатка Білоцерківської міськради Олена Фастівська/Facebook

У місті Біла Церква на Київщині встановлено найвищий дідух в Україні заввишки 8,78 метра. Про це повідомила заступниця міського голови Білої Церкви Катерина Возненко, інформує «Главком». 

За словами Возненко, це перший дідух такого масштабу в місті. Він встановлений на День святого Миколая, 6 грудня, і стоятиме до Водохреща – до 6 січня. Його вирішили поставити в центрі Білої Церкви, поряд із парком культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Дідух у Білій Церкві
Дідух у Білій Церкві
фото: депутатка Білоцерківської міськради Олена Фастівська/Facebook

Тут, за словами міськради, завжди дуже багато людей, а партнери міської ради ГО «Біла Церква туристична» традиційно проводять різдвяні заходи. Ще одна причина саме такої локації – тут є відеоспостереження та охорона. Окрім того, на площі в середмісті дідух вдало проглядається з різних боків і біля нього зручно робити фотографії на згадку.

фото: депутатка Білоцерківської міськради Олена Фастівська/Facebook

«Цей високий дідух почався з однієї думки: українські традиції мають звучати голосно й гордо, а місто Біла Церква заслуговує на такий оберіг – за свою незламність, за людей, які не здаються і за вміння берегти традиції навіть у складні часи», – розповідає посадовиця.

Ідея, проєкт та дизайн дідуха належить майстрині Яніні Рудь, а втілили її родина Яніни: чоловік Юрій та син Юрій.

«Було багато помічників: діти та матері полеглих воїнів, подруги майстрині й незнайомі люди, які долучилися до створення цього дідуха, які вклали в кожен сантиметр свою душу й любов до України», – каже Катерина Возненко. 

Нагадаємо, 25 грудня, вулицями Києва пройшла традиційна Різдвяна хода.  Також 25 грудня  у Бучі на Київщині вперше відбулася святкова хода звіздарів.

