На мешканців Троєщини чекає тиждень заторів на мосту через Десенку



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Автодорівці проводитимуть ремонтні роботи на мосту

З 13 до 19 червня буде обмежено рух транспорту на мосту через річку Десенка у Києві. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«З 21:00 год. 13.06.2019 до 06:00 год. 19.06.2019 у зв’язку з ремонтом плити проїзної частини на мосту через р. Десенка буде частково обмежено рух транспорту у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Раніше «Київавтодор» попередив про ремонтні роботи на низці вулиць, які проводитимуться 12 червня. Зокрема сьогодні ремонт триває на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного.

Також у середу у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.

15 та 16 червня на вулиці Інститутській на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської проводитимуться ремонтні роботи.