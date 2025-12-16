На Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 67-річний чоловік

Пожежа сталася у приватному будинку в селі Софійка Таращанської громади

Поліція Білоцерківського району розпочала досудове розслідування за фактом пожежі у селі Софійка Таращанської територіальної громади, внаслідок якої загинув власник будинку. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про займання у приватному житловому будинку надійшло до поліції 15 грудня від підрозділів ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, однак у приміщенні було виявлено тіло людини.

Пожежа сталася у приватному будинку в селі Софійка Таращанської громади фото: Національна поліція України

«Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 67-річний власник будинку», – йдеться у повідомленні.

Власник будинку загинув під час пожежі фото: Національна поліція України

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці очікують на результати експертизи від рятувальників ДСНС, які мають встановити точну причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, на Оболонському проспекті у Києві вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка.

Раніше повідомлялося, що на Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку. Повідомлення про загоряння приватного будинку в селі Коженики надійшло до поліції 25 листопада від підрозділів ДСНС. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом пожежі.