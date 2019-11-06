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    Новини

    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)

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    Пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі - На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    Пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі
    Фото: ДСНС

    Пожежа наробила лиха у квартирі

    У вівторок, 5 листопада, сталася пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 32А, що в Оболонському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 13:39.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на кухні в одній із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 14:00 бійці локалізували займання, а о 14:14 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, побутова техніка, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

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    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)
    На Оболоні палала квартира у багатоповерхівці (фото)

    Причина виникнення займання наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок квартира
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