На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі



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До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Пожежа виникла у гаражі на другому поверсі

Сьогодні, 19 лютого, о 12:10 сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Північна в Оболонському районі Києва. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«На місце події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в 5-поверховому гаражному кооперативі на 2-му поверсі в гаражі виникла пожежа. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 12:34 бійці локалізували займання, а о 12:46 ліквідували», - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

Як повідомлялося, 18 лютого вранці сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Тимошенка, 29-А в Оболонському районі Києва.