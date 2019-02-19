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    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі

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    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки&nbsp; - На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки 
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у гаражі на другому поверсі

    Сьогодні, 19 лютого, о 12:10 сталася пожежа у гаражному кооперативі на вул. Північна в Оболонському районі Києва. Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «На місце події виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що в 5-поверховому гаражному кооперативі на 2-му поверсі в гаражі виникла пожежа. Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 12:34 бійці локалізували займання, а о 12:46 ліквідували», - йдеться в повідомленні.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

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    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі
    На Оболоні сталася пожежа у п’ятиповерховому гаражному кооперативі

    Як повідомлялося, 18 лютого вранці сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на вул. Тимошенка, 29-А в Оболонському районі Києва.

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