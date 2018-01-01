На Оболоні затримали чоловіка, який намагався вкрасти велосипед

Правоохоронці затримали злочинця

Зловмисника помітили охоронці та відразу зателефонували у поліцію. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції України у Києві, повідомляє «Главком». «До чергової частини Оболонського управління поліції від охоронця надійшло повідомлення про те, що на камерах

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Правоохоронці затримали злочинця

Зловмисника помітили охоронці та відразу зателефонували у поліцію. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції України у Києві, повідомляє «Главком».

«До чергової частини Оболонського управління поліції від охоронця надійшло повідомлення про те, що на камерах відеонагляду у під’їзді будинку на вулиці Оболонська Набережна зафіксовано підозрілого чоловіка, який протягом тривалого часу ходить між поверхами», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за вказаною адресою терміново прибув екіпаж патрульної поліції. На місці події правоохоронці виявили невідомого, якого тримала охорона будинку. Поліцейські з’ясували, що чоловік намагався втекти із чужим велосипедом, але встиг лише перерізати металевий трос блокування руху двоколісного.

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка сумку з «робочим» інструментом. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази для проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

Правопорушником виявився 41-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на крадіжку. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до вчинення аналогічних правопорушень.