Киян попередили про постріли та вибухи в місті. Що відбуватиметься

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв

У столиці починаються навчальні збори резервістів територіальної оборони

Із 7 до 13 серпня в Києві планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста. Чоловіки та жінки будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці. Про це йдеться у відповідному рішенні тимчасового виконувача обов’язків Головнокомандувача Збройних сил України.

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання з використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв. Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть оточені правоохоронцями.

Планом проведення навчань передбачено виконання практичних дій на таких місцях:

навчальне місце №1 – виконання бойових завдань щодо оборони Києва (вул. Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський»);

навчальне місце №2 – підтримка правопорядку і безпеки у Києві в місцях скупчення населення (пр-т Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце №3 – охорона критично важливих об’єктів та комунікацій Києва (вул. Промислова, 4, ТЕЦ-5);

навчальне місце №4 – охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади (пр-т Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації);

навчальне місце №5 – розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (мала зала Голосіївської РДА);

навчальне місце №6 – розгортання штабу району територіальної оборони Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони міста Києва (спортивна зала Солом’янської РДА).

Готуватися до проведення навчань у районах почали з 4 серпня.

До слова, за підсумками навчання найкращих резервістів тероборони столиці нагородять.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про основи національного спротиву і закон про збільшення чисельності Збройних сил України.