На Осокорках знайшли тіло чоловіка із SIM-картою на обличчі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло лежало поблизу затоки Фото: Інформатор

Особа чоловіка поки що не встановлена

У понеділок, 4 листопада, вранці на вулиці Трускавецькій, 2/1 у Дарницькому районі Києва виявлено труп чоловіка. Тіло лежало поблизу затоки перед входом в приватний будинок.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли правоохоронці, на вигляд чоловікові близько 30 років. При ньому ніяких документів не знайшли. Поруч з ним лежало кілька грошових купюр, а на обличчі була SIM-карта. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.

При цьому поліцейські звернули увагу на те, що взуття чоловіки стояло за рогом, а сам він лежав в одних шкарпетках, які були повністю чисті, не дивлячись на те, що навколо ґрунт.

Що саме стало причиною смерті і деталі того, що сталося, з'ясовуватиме слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 26 жовтня в Києві чоловік у підземному переході недалеко від станції метро «Либідська» виявив труп жінки.