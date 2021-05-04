У Харкові пограбували ломбард: поліція шукає нападника

Чоловік, погрожуючи працівниці закладу ножем, вкрав 7000 гривень

У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард. Він погрожував холодною зброєю і виніс з ломбарду 7 000 гривень. Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова.

За даними поліції, чоловік, погрожуючи ножем працівниці ломбарду, заволодів грошима в сумі 7 000 гривень.

«Прикмети нападника: зріст близько 165 см, був одягнений в чорну куртку і чорну кепку», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

Минулого місяця у центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження.

Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки.

Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів. Чоловік помер від отриманих ран вже в кареті «швидкої допомоги». Загиблого звуть Анар Мамедов (1978 року народження).