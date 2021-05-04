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    У Харкові пограбували ломбард: поліція шукає нападника

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    У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард - У Харкові пограбували ломбард: поліція шукає нападника
    У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік, погрожуючи працівниці закладу ножем, вкрав 7000 гривень

    У Харкові невідомий з ножем пограбував ломбард. Він погрожував холодною зброєю і виніс з ломбарду 7 000 гривень. Про це йдеться в повідомленні поліції Харкова.

    За даними поліції, чоловік, погрожуючи ножем працівниці ломбарду, заволодів грошима в сумі 7 000 гривень.

    «Прикмети нападника: зріст близько 165 см, був одягнений в чорну куртку і чорну кепку», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що поліція вживає заходів щодо встановлення особи підозрюваного та його затримання.

    Минулого місяця у центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження.

    Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки.

    Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів. Чоловік помер від отриманих ран вже в кареті «швидкої допомоги». Загиблого звуть Анар Мамедов (1978 року народження).

    Теги: Харків пограбування поліція ломбард
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