На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)



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Автомобіль вдарився у відбійник, а потім влетів у комунальний причіп Фото: Інформатор

В результаті ДТП ніхто не постраждав

У середу, 6 березня, у Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю автомобіль Skoda: машина вдарилася у відбійник, а потім влетіла в причіп комунального транспорту.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Skoda, він їхав по третій смузі руху. Побачивши знак з попередженням про ремонт дороги, чоловік спробував перебудуватися в сусідній ряд. Однак він не впорався з керуванням і вдарився у відбійник, а після влетів в комунальний причіп.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Skoda перегородила 3 і 4 смуги руху транспорту. У автомобіля пошкоджені передні двері з пасажирської сторони, а також розбиті фара і частина бампера.

На місці події працював наряд патрульної поліції. Деталі аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 6 грудня у Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна ДТП. В аварії зіткнулися відразу чотири легковики.