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    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)

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    Автомобіль вдарився у відбійник, а потім влетів у комунальний причіп - На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    Автомобіль вдарився у відбійник, а потім влетів у комунальний причіп
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП ніхто не постраждав

    У середу, 6 березня, у Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю автомобіль Skoda: машина вдарилася у відбійник, а потім влетіла в причіп комунального транспорту.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Skoda, він їхав по третій смузі руху. Побачивши знак з попередженням про ремонт дороги, чоловік спробував перебудуватися в сусідній ряд. Однак він не впорався з керуванням і вдарився у відбійник, а після влетів в комунальний причіп.

    В результаті ДТП ніхто не постраждав. Skoda перегородила 3 і 4 смуги руху транспорту. У автомобіля пошкоджені передні двері з пасажирської сторони, а також розбиті фара і частина бампера.

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    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював наряд патрульної поліції. Деталі аварії встановлюються.

    Як повідомлялося, 6 грудня у Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна ДТП. В аварії зіткнулися відразу чотири легковики.

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