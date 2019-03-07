На Північному мосту Skoda влетіла у відбійник і авто комунальників (фото, відео)
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В результаті ДТП ніхто не постраждав
У середу, 6 березня, у Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю автомобіль Skoda: машина вдарилася у відбійник, а потім влетіла в причіп комунального транспорту.
Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія Skoda, він їхав по третій смузі руху. Побачивши знак з попередженням про ремонт дороги, чоловік спробував перебудуватися в сусідній ряд. Однак він не впорався з керуванням і вдарився у відбійник, а після влетів в комунальний причіп.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. Skoda перегородила 3 і 4 смуги руху транспорту. У автомобіля пошкоджені передні двері з пасажирської сторони, а також розбиті фара і частина бампера.
На місці події працював наряд патрульної поліції. Деталі аварії встановлюються.
Як повідомлялося, 6 грудня у Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна ДТП. В аварії зіткнулися відразу чотири легковики.