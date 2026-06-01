Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
«Кам’яниця київського війта» –найстаріша житлова кам’яниця столиці, зведена наприкінці XVII ст. у стилі українського бароко
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Києві на вул. Костянтинівська, 6/8 відкрилася оновлена експозиція музею «Кам’яниця київського війта». Це найстаріша житлова кам’яниця столиці, зведена наприкінці XVII ст. у стилі українського бароко. Про це йдеться на Facebook-сторінці Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», інформує «Главком».

На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 1
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 2
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook

Як розповів заступник гендиректора ДІАЗ «Стародавній Київ», це один із двох збережених зразків цивільної житлової архітектури XVII століття. Крім цієї кам’яниці, у Києві залишився лише один аналогічний об’єкт – сучасна будівля Музею гетьманства.

«Оновлена експозиція розповідає про роль війта у житті міста та показує тяглість київського самоврядування. Це приклад того, що навіть у час війни Київ інвестує у збереження культурної пам’яті та створення сучасних музейних просторів», – йдеться у повідомленні заповідника.

На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 3
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 4
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 5
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото) фото 6
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
Експозиція дає можливість кожному побачити, як столиця жила у XVII–XVIII століттях
Експозиція дає можливість кожному побачити, як столиця жила у XVII–XVIII століттях
фото: ДІАЗ Стародавній Київ/Facebook
 «Камʼяниця київського війта» – унікальна пам’ятка українського бароко кінця XVII – початку XVIII століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам’яницею Києва. Розташована на Подолі, вона постала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов’язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду київського війта. Архітектура споруди вирізняється арковими лоджіями, пілястрами та асиметричною композицією, а частину її вигляду було відтворено під час реставрації ХХ століття з урахуванням рис барокової доби. Протягом своєї історії будинок виконував різні функції – від приватної резиденції до громадських установ, зберігши при цьому автентичні елементи планування та інтер’єрів.

 Нагадаємо, у Національному музеї історії України відрився масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри», що представить унікальні артефакти доби Української Народної Республіки. Виставка приурочена до 100-х роковин трагічної загибелі видатного українського державного, військового й політичного діяча, очільника Директорії УНР та Головного Отамана Армії УНР Симона Петлюри.  

Теги: Київ музеї

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попередньо сума встановлених збитків державі становить понад 90 тис. грн
На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)
4 травня, 16:11
За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
Розбещував малолітню дівчинку: правоохоронці затримали 44-річного киянина
11 травня, 17:35
Для пацієнтки, яка стала посмертною доноркою, провели коридор пошани
У Києві родина померлої від інсульту жінки дала згоду на донорство: врятовано трьох людей
13 травня, 09:52
До дитячого садочка можна буде записатися онлайн
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні
13 травня, 11:53
У понеділок, 18 травня, вночі та вдень у Києві йтиме дощ
На Київ сунуть дощі. Якою буде погода у столиці наступного тижня
17 травня, 20:46
Вінка-ілюмінатори дебаркадера «Ґалеон» вже до половини у воді
Знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)
18 травня, 11:22
Тривога у столиці розпочалас о 20:58
У Києві та низці регіонів відбій повітряної тривоги
17 травня, 22:35
АЗС у Дарницькому районі Києва відновила роботу після російського удару 14 травня 2026 року
У Києві за 65 годин повністю відновила роботу АЗС, яку знищив ракетний удар (фото)
19 травня, 16:48
Постраждали 44 людини
Нічний терор столиці: Кличко заявив про збільшення кількості постраждалих
24 травня, 08:46

Новини

Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua