На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
У Києві на вул. Костянтинівська, 6/8 відкрилася оновлена експозиція музею «Кам’яниця київського війта». Це найстаріша житлова кам’яниця столиці, зведена наприкінці XVII ст. у стилі українського бароко. Про це йдеться на Facebook-сторінці Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», інформує «Главком».
Як розповів заступник гендиректора ДІАЗ «Стародавній Київ», це один із двох збережених зразків цивільної житлової архітектури XVII століття. Крім цієї кам’яниці, у Києві залишився лише один аналогічний об’єкт – сучасна будівля Музею гетьманства.
«Оновлена експозиція розповідає про роль війта у житті міста та показує тяглість київського самоврядування. Це приклад того, що навіть у час війни Київ інвестує у збереження культурної пам’яті та створення сучасних музейних просторів», – йдеться у повідомленні заповідника.
