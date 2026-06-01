На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)

У Києві на вул. Костянтинівська, 6/8 відкрилася оновлена експозиція музею «Кам’яниця київського війта». Це найстаріша житлова кам’яниця столиці, зведена наприкінці XVII ст. у стилі українського бароко. Про це йдеться на Facebook-сторінці Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», інформує «Главком».

Як розповів заступник гендиректора ДІАЗ «Стародавній Київ», це один із двох збережених зразків цивільної житлової архітектури XVII століття. Крім цієї кам’яниці, у Києві залишився лише один аналогічний об’єкт – сучасна будівля Музею гетьманства.

«Оновлена експозиція розповідає про роль війта у житті міста та показує тяглість київського самоврядування. Це приклад того, що навіть у час війни Київ інвестує у збереження культурної пам’яті та створення сучасних музейних просторів», – йдеться у повідомленні заповідника.

Експозиція дає можливість кожному побачити, як столиця жила у XVII–XVIII століттях

«Камʼяниця київського війта» – унікальна пам’ятка українського бароко кінця XVII – початку XVIII століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам’яницею Києва. Розташована на Подолі, вона постала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов’язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду київського війта. Архітектура споруди вирізняється арковими лоджіями, пілястрами та асиметричною композицією, а частину її вигляду було відтворено під час реставрації ХХ століття з урахуванням рис барокової доби. Протягом своєї історії будинок виконував різні функції – від приватної резиденції до громадських установ, зберігши при цьому автентичні елементи планування та інтер’єрів.

