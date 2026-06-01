Головна Київ Новини
search button user button menu button

Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
Мер столиці Віталій Кличко у вишиванці, яку вишивала для нього киянка Галина Стаднійчук
фото: КМДА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Особливістю сорочки є те, що з лівого боку на ній бісером вишита, зокрема, карта України

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» розповів зворушливу історію сорочки, у яку був одягнений під час інтервʼю. Цей оберіг для нього створила киянка Галина Стаднійчук, яка нещодавно пішла з життя у віці 82 років. Сорочка стала її останньою, незавершеною роботою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Пані Галина мешкала на Троєщині й завжди була дуже активною. Ми познайомилися на Мовному майдані ще у 2012 році, спілкувалися й під час Революції Гідності. Вишивання було її пристрастю. Цю сорочку мені передали саме в День вишиванки. Для мене велика гордість – одягнути таку річ», – поділився Кличко.

Особливістю сорочки є те, що з лівого боку на ній бісером вишита, зокрема, карта України. Під час ефіру ведуча також процитувала зворушливе послання, яке майстриня залишила на звороті фотокартки, переданої разом із подарунком: «Я даю вам прапор свободи! Була вашою прихильницею і залишаюся нею. Я не пропустила жодного вашого бою та бою вашого брата. З Україною в серці. Бо Україна у вас в серці».

Віталій Кличко зазначив, що вишиванка є символом, який об’єднує українців та демонструє світу нашу ідентичність, яку вороги намагалися знищити протягом багатьох десятиліть.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 травня показався у кадрі в особливій чорній вишиванці з незвичним орнаментом. Сорочка, яку обрав президент, вишита білими та червоними гербами України.  

До слова, справжня решетилівська вишиванка ручної роботи, виконана в автентичній техніці «білим по білому», є високомистецьким витвором музейного рівня. Директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Надія Вакуленко розповіла в інтерв'ю «Главкому» про специфіку ціноутворення на такі сорочки, феномен «вуличних» майстрів у Решетилівці та унікальну сукню-символ України, яку виставляли в Раді Європи.

Теги: Київ мер кияни вишиванка столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
У понеділок, 18 травня, вночі та вдень у Києві йтиме дощ
На Київ сунуть дощі. Якою буде погода у столиці наступного тижня
17 травня, 20:46
19 травня вдень будуть грози
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
19 травня, 08:41
Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного
Транспорт по 30 грн: столична влада прокоментувала скандал навколо тарифу
22 травня, 11:42
У ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву
Удар по Києву 24 травня 2026: кількість постраждалих зросла
25 травня, 07:08
У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
25 травня, 15:01
У столиці внаслідок масованого обстрілу 24 травня постраждало 87 людей
Масована атака на Київ 24 травня 2026 року: рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки
28 травня, 21:23
Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев
Штормовий вітер та грози: на Київщину насувається небезпечна погода
27 травня, 17:13
Фонтанний комплекс «Засновники Києва» працюватиме лише три дні
Повноцінного сезону не буде: як працюватимуть головні фонтани столиці у 2026 році
29 травня, 15:27

Новини

Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
На Подолі відкрився оновлений музей «Кам’яниця київського війта» (фото)
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua