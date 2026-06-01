Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» розповів зворушливу історію сорочки, у яку був одягнений під час інтервʼю. Цей оберіг для нього створила киянка Галина Стаднійчук, яка нещодавно пішла з життя у віці 82 років. Сорочка стала її останньою, незавершеною роботою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Пані Галина мешкала на Троєщині й завжди була дуже активною. Ми познайомилися на Мовному майдані ще у 2012 році, спілкувалися й під час Революції Гідності. Вишивання було її пристрастю. Цю сорочку мені передали саме в День вишиванки. Для мене велика гордість – одягнути таку річ», – поділився Кличко.

Особливістю сорочки є те, що з лівого боку на ній бісером вишита, зокрема, карта України. Під час ефіру ведуча також процитувала зворушливе послання, яке майстриня залишила на звороті фотокартки, переданої разом із подарунком: «Я даю вам прапор свободи! Була вашою прихильницею і залишаюся нею. Я не пропустила жодного вашого бою та бою вашого брата. З Україною в серці. Бо Україна у вас в серці».

Віталій Кличко зазначив, що вишиванка є символом, який об’єднує українців та демонструє світу нашу ідентичність, яку вороги намагалися знищити протягом багатьох десятиліть.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 травня показався у кадрі в особливій чорній вишиванці з незвичним орнаментом. Сорочка, яку обрав президент, вишита білими та червоними гербами України.

До слова, справжня решетилівська вишиванка ручної роботи, виконана в автентичній техніці «білим по білому», є високомистецьким витвором музейного рівня. Директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Надія Вакуленко розповіла в інтерв'ю «Главкому» про специфіку ціноутворення на такі сорочки, феномен «вуличних» майстрів у Решетилівці та унікальну сукню-символ України, яку виставляли в Раді Європи.