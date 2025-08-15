Головна Країна Суспільство
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос
колаж: glavcom.ua

Аваков опублікував велику кількість дронів, на упаковках яких видніється надпис «Павутина»

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше активно спілкувався з аудиторією в соціальних мережах, повернувся до публічної діяльності, зробивши першу публікацію за майже пів року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі ексміністра. 

Свій допис він присвятив темі, яка сьогодні є надзвичайно актуальною, опублікувавши фотографію дронів. Підпис до світлини був лаконічним, але змістовним: «Аляска Аляскою, а цим павутинкам гарного польоту».

Ця публікація стала першою з моменту його тривалої відсутності в медійному просторі. Аваков опублікував велику кількість дронів, на упаковках яких видніється надпис «Павутина».

Читачі сторінки Авакова поцікавилися, чи будуть ці дрони працювати на Алясці, натякаючи на зустріч президента США Дональда Трампа із диктатором Володимиром Путіним, яка очікується вже сьогодні. 

На початку липня Арсена Авакова помітили на конференції з відбудови України у Римі. Разом із ним на заході No Security – No Recovery в рамках четвертої конференції з питань відновлення України URC2025 засвітився журналіст, колишній народний депутат та екскерівник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. На опублікованих кадрах політики весело розмовляли між собою.

За даними ЗМІ, у 2017 році Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії, яка нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів. Після того, як ця інформація стала відомою, міністр заявив, що цей об'єкт нерухомості, якою володіє його компанія Avitalia S.R.L, використовує під туристичний проєкт його дружина.

Також відомо, що родині Авакова належить один з найбільших садів фундука площею 900 га. Арсен Аваков, його дружина Інна та бізнес-партнер Ігор Котвіцький стали власниками ТОВ «Карпатські золоті горішки» у Закарпатській області.  

