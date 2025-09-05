Головна Країна Події в Україні
Ракетний удар по Чернігівщині: Данська рада з питань біженців підтвердила загибель своїх працівників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ракетний удар по Чернігівщині: Данська рада з питань біженців підтвердила загибель своїх працівників
Співробітники проводили роботи з розмінування місцевості, коли по них вдарила ракета РФ
фото: Facebook/Дмитро Брижинський

Російський удар забрав життя двох працівників

Данськ ради у справах біженців (DRC) підтвердила загибель працівників через російський удар по ділянці, де проводилося гуманітарне розмінування на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DRC.

«З глибоким сумом Данська рада у справах біженців в Україні (DRC) підтверджує, що сьогодні одна з наших ділянок, де проводилося гуманітарне розмінування була вражена ракетою. В результаті атаки загинули двоє колег, а ще вісім отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що організація працює над забезпеченням термінової медичної допомоги пораненим та наданням підтримки сім'ям загиблих.

«На момент інциденту команди DRC проводили виключно цивільні гуманітарні заходи – працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків. Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права (МГП).

Гуманітарні працівники, а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенню під час виконання життєво важливої роботи. Ми закликаємо всі сторони поважати і дотримуватися міжнародного права та гарантувати безпеку і захист співробітників гуманітарних організацій та їхньої діяльності в будь-який час. DRC залишається відданою своїй місії із захисту людей, які постраждали від війни та вимушеного переміщення в Україні.

Незважаючи на ризики та виклики, наші команди з розмінування виконують цю надзвичайно важливу роботу, щоб запобігти подальшим жертвам від наземних мін та нерозірваних боєприпасів. Наші думки та найглибші співчуття з родинами, друзями та колегами тих, кого ми втратили сьогодні», – йдеться в заяві DRC.

Нагадаємо, голова Чернігівської МВА Дмитра Брижинського повідомив, що на Чернігівщині російські війська атакували ракетами співробітників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості. 

Раніше чиновник повідомляв, що ракетного удару було завдано поблизу блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. 

Теги: розмінування поранення смерть ракетна атака Чернігівщина

